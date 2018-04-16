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Политика
В Вашингтоне заявили, что цель США в Сирии не изменилась
Политика
В Вашингтоне заявили, что цель США в Сирии не изменилась
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    В Вашингтоне заявили, что цель США в Сирии не изменилась

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    В Вашингтоне заявили, что цель США в Сирии не изменилась

    Вашингтон, 16 апреля. В Белом доме заявили, что позиция Вашингтона по Сирии не изменилась. Об этом пишет AFP со ссылкой на заявление Белого дома. Как передает агентство, миссия США не изменилась. Также сообщается, что американская армия вернется обратно «так скоро, как это будет возможно».

    Напомним, в ночь на 14 апреля вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по Сирии. По данным Минобороны России, они выпустили не менее 100 ракет. Удары были нанесены в ответ на якобы имевшее место применение химического оружия.

    В Москве заявили, что данные о применении химического оружия в сирийской Думе не соответствуют действительности, это провокация боевиков. Ранее Трамп обещал вывести американские войска из Сирии.

    В Вашингтоне заявили, что цель США в Сирии не изменилась

    Автор: Анна Иванова
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