Города России защитят от паводка к ЧМ-2018
Москва, 16 апреля. Дополнительные посты Росгидромета будут контролировать ход паводка, чтобы защитить от потопов принимающие чемпионат мира по футболу города. Об этом сообщают «Известия».
По данным издания, поручение уделить принимающим матчи ЧМ-2018 субъектам особое внимание, дала Росгидромету и Министерству по чрезвычайным ситуациям правительственная комиссия по предотвращению ЧС. Росгидромету также поручили создать временные гидрологические посты и подготовить пункты государственной наблюдательной сети.
Кроме того, эксперты планируют обследовать водные объекты наземным способом и с помощью авиации. Специалисты проведут снегосъемки, измерят высоту снежного покрова и его плотность, а также оценят потенциальный масштаб паводка.