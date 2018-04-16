Пенс рассказал о проблемах со здоровьем бывшей первой леди США

Вашингтон, 16 апреля. Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс прокомментировал информацию о проблемах со здоровьем бывшей первой леди, жены бывшего президента США Джорджа Буша-старшего Барбары. Об этом она написал в своем аккаунте в Twitter.

Он уточнил, что они с супругой Карен молятся за выздоровление Барбары Буш и за семью экс-лидера США. Ранее стало известно, что Барбара Буш отказалась от новых методов лечения и решила провести отведенное время в кругу семьи, что уметь «комфортный уход».