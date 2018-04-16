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Трамп впал в гнев, когда узнал о количестве высылаемых дипломатов РФ из Франции и ФРГ
Политика
В Вашингтоне заявили, что цель США в Сирии не изменилась
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    Трамп впал в гнев, когда узнал о количестве высылаемых дипломатов РФ из Франции и ФРГ

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    Трамп впал в гнев, когда узнал о количестве высылаемых дипломатов РФ из Франции и ФРГ

    Вашингтон, 16 апреля. Президент США Дональд Трамп впал в гнев, когда узнал, что Франция и Германия выслали по четыре российских дипломата.

    Как сообщают «Газета.ru», о злости американского лидера написала газета The Washington Post. Так, по данным репортеров, Трамп буквально разразился проклятиями, узнав, что Берлин и Париж выслали гораздо меньше российских дипломатов, нежели Вашингтон.

    Все дело в том, пишет WP, что президент США «хотел выразить солидарность с европейскими странами, но не брать на себя ведущую роль». То есть, проще говоря, цифры, по мнению Трампа, должны были быть сопоставимыми.

    Напомним, что США выслали из страны 60 российских дипломатов. Примерно столько же, но в общей сложности, выслали другие государства, поддержавшие Штаты в дипломатической войне.

    Этого, по мнению Трампа, было недостаточно!.. «Меня не волнует общее число!» — кричал Трамп.

    Автор: Константин Терехов
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