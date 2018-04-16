Шведские СМИ уличили во лжи про «великую войну России на Балтике»

Стокгольм, 16 апреля. Автор шведского издания Blekinge Lans Tidning пристыдил коллег-соотечественников, которые пользовались непроверенной и скандальной информацией при освещении российских учений в акватории Балтийского моря, способствуя распространению в Швеции панических настроений и страха перед восточным соседом.

Издание деликатно заявляет, что СМИ «сбились с курса», освещая российские учения — и выпустили сюжеты с такими заголовками, как «Сейчас начинается подготовка к войне» или «Великая война России в Балтийском море», при этом совершенно не обладая информацией о том, что реально происходит.

«Дном» в данном случае оказался телесюжет, где простых людей в городе Карлскрона расспрашивали, как они пережили российские учения, — пишет Blekinge Lans Tidning. — А что они могли рассказать? Они не имели понятия о том, что произошло — или не произошло».

Авторы телесюжета утверждали также, чтобы доказать, что «российские войска продвигаются вглубь Балтики», что учения проходили в 15 километрах от шведского берега — что является «целиком и полностью дезинформацией», поскольку это означало бы, что учения идут в акватории Швеции.

«Таким образом, шведские СМИ внесли свой вклад в распространение страха в Швеции — из-за относительно скромных российских упражнений», — отмечает автор.

При этом признаков ракетных запусков, которыми пугали простых шведов — якобы российские ракеты долетают до высоты в 18 км, поэтому все самолеты обязаны воздержаться от полетов над Балтикой — так и не было выявлено. Нет об этом сведений ни в российских, ни в международных СМИ.

Ранее «Газета.ru» сообщала о панике, поднявшейся в норвежском городе из-за внезапно сработавших сирен — некоторые жители, «обработанные» СМИ, немедленно решили, что началась война с Россией.