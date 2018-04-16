Меню
Экономика
Акции «Русала» продолжили падение на Гонконгской бирже
Общество
Города России защитят от паводка к ЧМ-2018
Следующая новость
Загрузка...

    Акции «Русала» продолжили падение на Гонконгской бирже

    43

    Акции «Русала» продолжили падение на Гонконгской бирже

    Москва, 16 апреля. Акции российской компании «Русал» продолжили падение после открытия торгов на Гонконгской фондовой бирже. Об этом сообщает портал «Политика сегодня».

    По данным издания, акции «Русала» к 04.45 мск потеряли 16,67 %. В настоящее время ценные бумаги российской алюминиевой компании достигли рекордно низкой цены за семь лет размещения на Гонконгской фондовой бирже.

    Напомним, 6 апреля США расширили санкционный список против России. Санкции коснулись ряда российских корпораций, в том числе одного из крупнейших в мире производителей первичного алюминия — компании «Русал».

    Ранее портал URA.ru сообщил, что Лондонская биржа металлов намерена ввести с 17 апреля ограничения на сотрудничество с компанией «Русал». Биржа приостановит на неопределенный срок торговые операции с алюминием российского производителя.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    3:41   16 Апреля 2018
    791
    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    22:00   15 Апреля 2018
    1499
    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    16:45   15 Апреля 2018
    7896
    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    12:09   15 Апреля 2018
    40274