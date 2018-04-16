Акции «Русала» продолжили падение на Гонконгской бирже
Москва, 16 апреля. Акции российской компании «Русал» продолжили падение после открытия торгов на Гонконгской фондовой бирже. Об этом сообщает портал «Политика сегодня».
По данным издания, акции «Русала» к 04.45 мск потеряли 16,67 %. В настоящее время ценные бумаги российской алюминиевой компании достигли рекордно низкой цены за семь лет размещения на Гонконгской фондовой бирже.
Напомним, 6 апреля США расширили санкционный список против России. Санкции коснулись ряда российских корпораций, в том числе одного из крупнейших в мире производителей первичного алюминия — компании «Русал».
Ранее портал URA.ru сообщил, что Лондонская биржа металлов намерена ввести с 17 апреля ограничения на сотрудничество с компанией «Русал». Биржа приостановит на неопределенный срок торговые операции с алюминием российского производителя.