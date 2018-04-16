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Профпригодность российских водителей хотят проверять каждые 10 лет
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    Профпригодность российских водителей хотят проверять каждые 10 лет

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    Профпригодность российских водителей хотят проверять каждые 10 лет

    Москва, 16 апреля. В России профессиональную пригодность отечественных водителей могут начать проверять каждые десять лет.

    Как сообщают «Известия», информация об этом содержится в отзыве федерального министерства экономического развития на законопроект российского министерства транспорта.

    Сразу уточним, что речь идет о водителях-профессионалах, то есть шоферах, которые работают и хотят продолжать работать дальнобойщиками, таксистами или водителями общественного транспорта.

    Сейчас, напомним, эта категория водителей должна обучаться по углубленным программам с получением специального штампа в права раз в пять лет. В МЭР отметили, что процесс рекомендовано синхронизировать «со сроком действия водительского удостоверения».

    Автор: Константин Терехов
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