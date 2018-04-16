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Илон Маск рассказал, как хочет сохранить вторую ступень ракеты
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    Илон Маск рассказал, как хочет сохранить вторую ступень ракеты

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    Илон Маск рассказал, как хочет сохранить вторую ступень ракеты

    Вашингтон, 16 апреля. Глава компании SpaceX Илон Маск рассказал, как можно сохранить и вернуть на землю вторую ступень ракеты.

    Как сообщает «Газета.ru», свои мысли Маск написал в сервисе микроблогов Twitter. Так, как оказалось, для того чтобы возвращать вторую степень ракеты-носителя, достаточно использования …воздушного шара.

    «Это прозвучит безумно, но SpaceX попробует вернуть с орбитальной скорости верхнюю ступень, используя гигантский шар для вечеринок», — написал глава компании Илон Маск.

    «Известия» напоминают, что в настоящее время компания SpaceX готовится к запуску ракеты Falcon 9, старт которой запланирован на 24 апреля с космодрома на мысе Канаверал.

    Автор: Константин Терехов
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