Илон Маск рассказал, как хочет сохранить вторую ступень ракеты

Вашингтон, 16 апреля. Глава компании SpaceX Илон Маск рассказал, как можно сохранить и вернуть на землю вторую ступень ракеты.

Как сообщает «Газета.ru», свои мысли Маск написал в сервисе микроблогов Twitter. Так, как оказалось, для того чтобы возвращать вторую степень ракеты-носителя, достаточно использования …воздушного шара.

«Это прозвучит безумно, но SpaceX попробует вернуть с орбитальной скорости верхнюю ступень, используя гигантский шар для вечеринок», — написал глава компании Илон Маск.

«Известия» напоминают, что в настоящее время компания SpaceX готовится к запуску ракеты Falcon 9, старт которой запланирован на 24 апреля с космодрома на мысе Канаверал.