Родственница Скрипалей рассказала, что на них могут оказывать давление

Москва, 16 апреля. Елена Скрипаль считает, что спецслужбы Великобритании могли надавить на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, разделив его с дочерью Юлей. Об этом сообщают «Известия».

«Дядя Сергей очень любит Юлю. Он вообще очень любил и любит своих детей. И Юля в чужих руках — это очень сильный инструмент воздействия», — цитирует Елену издание.

Женщина подчеркнула, что это ее личное мнение. Также Елена Скрипаль предположила, что Юлия не планировала просить у Великобритании политического убежища, так как вся ее жизнь была связана с Москвой.

Двоюродная сестра Юлии отметила, что пыталась связаться с родственницей через Facebook, но не получила ответа. Елена не исключает, что на Скрипалей оказывают давление и не дают им общаться с родственниками.

Ранее предположение о насильственном удержании Сергея и Юлии Скрипаль в Великобритании сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По мнению пресс-секретаря российского внешнеполитического ведомства, речь может идти либо «о насильственном удержании» граждан России, либо об их участии «по факту принуждения», в инсценировке, сообщает Газета.ru.