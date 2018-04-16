В России хотят запретить сыроподобные продукты — СМИ

Москва, 16 апреля. В России могут запретить производство и реализацию сыроподобных продуктов, которые в своем составе содержат от 50 до 100% растительных жиров.

О возможных изменениях сообщают «Известия», ссылаясь на информацию, полученную в федеральном министерстве сельского хозяйства, в котором в настоящий момент идет разработка необходимых поправок в технический регламент.

К слову, в 2017-м году в России было реализовано порядка 800 тысяч тонн сыра и так называемых сырных продуктов, при этом как раз эти самые сырные продукты составили примерно четверть всего объема.

При этом «сыроподобная продукция» вообще не учитывается в статистике, так как такого термина нет ни в регламенте, ни в федеральном законе.

Также по данным министерства сельского хозяйства РФ, в прошлом году в страну было ввезено как минимум 150 тысяч тонн «сыров», которые на 100% изготовлены из растительных жиров без молока.