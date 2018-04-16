Макрон рассказал, почему верит в суверенную Европу

Париж, 16 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о суверенной Европе и веру в нее.

Как сообщает RT, глава пятой республики свои мысли на тему высказал в интервью сразу нескольким французским СМИ, в котором сразу утончил, что верит и в суверенитет Старого света, и в суверенитет родного государства.

«Я верю в суверенитет нашей страны, […] но я верю в европейский суверенитет. Я считаю, что от него должно исходить европейское пробуждение», — сказал буквально следующее Эммануэль Макрон.

Как пояснил президент Франции, он принимает Европу такой, какая она есть, в которой «набирают рост крайности, популизм и люди, которые ставят под сомнение правовое государство».

«Суверенная Европа — Европа, которая защищает. От больших рисков, от больших трансформаций: будь то информационный риск или налоговой. Это Европа, которая несет амбиции нашего континента и позволяет нести наши ценности», — резюмировал Макрон.

Напомним, что ранее президент Франции подтвердил, что в мае приедет в Петербург для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях международного экономического форума (ПМЭФ).