Меню
Весь мир
Макрон рассказал, почему верит в суверенную Европу
Политика
В Вашингтоне заявили, что цель США в Сирии не изменилась
Следующая новость
Загрузка...

    Макрон рассказал, почему верит в суверенную Европу

    97

    Макрон рассказал, почему верит в суверенную Европу

    Париж, 16 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о суверенной Европе и веру в нее.

    Как сообщает RT, глава пятой республики свои мысли на тему высказал в интервью сразу нескольким французским СМИ, в котором сразу утончил, что верит и в суверенитет Старого света, и в суверенитет родного государства.

    «Я верю в суверенитет нашей страны, […] но я верю в европейский суверенитет. Я считаю, что от него должно исходить европейское пробуждение», — сказал буквально следующее Эммануэль Макрон.

    Как пояснил президент Франции, он принимает Европу такой, какая она есть, в которой «набирают рост крайности, популизм и люди, которые ставят под сомнение правовое государство».

    «Суверенная Европа — Европа, которая защищает. От больших рисков, от больших трансформаций: будь то информационный риск или налоговой. Это Европа, которая несет амбиции нашего континента и позволяет нести наши ценности», — резюмировал Макрон.

    Напомним, что ранее президент Франции подтвердил, что в мае приедет в Петербург для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях международного экономического форума (ПМЭФ).

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    3:41   16 Апреля 2018
    791
    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    22:00   15 Апреля 2018
    1499
    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    16:45   15 Апреля 2018
    7896
    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    12:09   15 Апреля 2018
    40274