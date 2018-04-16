Саргсян: Россия — часть Европы и должна быть в ПАСЕ

Ереван, 16 апреля. Россия — часть Европы и должна быть представлена в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом в интервью газете «Известия» заявил экс-президент Армении Серж Саргсян.

«Вообще, Россия — это часть Европы, а ПАСЕ — та арена, где должны вестись дебаты, диалог, должны быть слышны голоса из самых разных европейских уголков», — заявил Саргсян.

Экс-президент Армении подчеркнул, что считает неправильной ситуацию, когда обсуждаются связанные со страной вопросы, «а страна при этом не присутствует».

Напомним, в конце марта RT со ссылкой на СМИ сообщила, что ПАСЕ склоняется к возврату российской делегации.