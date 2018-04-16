Microsoft планирует сократить время установки обновлений для Windows 10

Вашингтон, 16 апреля. В корпорации Microsoft анонсировали сокращение времени установки обновлений для операционной системы Windows 10.

При этом, как сообщает «Газета.ru», это будет второе за год сокращение времени, которое нужно пользователям для апгрейда установленной системы. В 2017-м, напомним, время, затрачиваемое для обновлений, было сокращенно вдвое.

Сейчас же разработчики хотят не только сократить непосредственно время установки новых файлов, но и сделать так, чтобы процесс обновления шел, скажем так, незаметным для хозяина компьютера или ноутбука.

Проще говоря, если раньше все мы с вами во время апгрейда были вынуждены останавливать работу и наблюдать за ходом обновления, то сейчас сможем продолжать работу за ПК – процесс будет идти параллельно.