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«Почему сразу не Луну»: в ДНР прокомментировали слова Турчинова о захвате Донбасса и Крыма
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    «Почему сразу не Луну»: в ДНР прокомментировали слова Турчинова о захвате Донбасса и Крыма

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    «Почему сразу не Луну»: в ДНР прокомментировали слова Турчинова о захвате Донбасса и Крыма

    Донецк, 16 апреля. В руководстве ДНР предложили в ответ на слова секретаря совета безопасности Украины Александра Турчинова задуматься о захвате …Луны.

    Комментарий на тему воинственных высказываний из Киева озвучил советник главы Донецкой народной республики Александр Казаков, предложив Украине смотреть на вещи более глобально.

    «Вот дает! Здесь даже комментировать нечего. Почему сразу не Луну? Хотя с другой стороны — они говорят, что хотят получить треть центральной европейской России, сами говорят про Воронеж, Кубань…», — заявил Казаков.

    По мнению советника главы ДНР, у него складывается впечатления, что все высказывания Турчинова исходят из логики «про нас давно что-то ничего не писали, а давайте тогда сделаем какое-нибудь заявление».

    Как сообщает «ПолитНавигатор», Александр Казаков также высказался на тему возможного обострения на линии фронта в Донецкой и Луганской народных республиках.

    «Если украинская сторона захочет изменить военный статус-кво, что ж, пускай. Нам есть, чем ответить — по самое «не могу». Я говорю сейчас не про разговоры, а про военное противостояние. Если они попытаются нарушить статус-кво, отлично, мы готовы», — заявил советник главы ДНР.

    Александр Казаков, завершая разговор, добавил, «что касается военного противостояния, если украинская сторона начнет, нарушит статус-кво, отлично, мы ждем, мы готовы».

    Автор: Константин Терехов
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