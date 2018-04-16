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Белый дом желает скорейшего возвращения военных из Сирии — Сандерс
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    Белый дом желает скорейшего возвращения военных из Сирии — Сандерс

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    Белый дом желает скорейшего возвращения военных из Сирии — Сандерс

    Вашингтон, 16 апреля. Администрация США все еще намерена вывести из Сирии американских военных как можно скорее. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

    По словам пресс-секретаря президентской администрации, Соединенные Штаты все еще «полны решимости» победить террористическую организацию ИГ1 (ИГИЛ1, «Исламское государство»1 — запрещена на территории РФ), но также желают скорейшего возвращения своих военных домой. 

    «Задачи миссии США не изменились  — президент ясно дал понять, что он хочет, чтобы силы США вернулись домой как можно быстрее. Мы полны решимости полностью победить ИГ и создать условия, которые предотвратят его возрождение», — заявила Сандерс.

    Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что администрация США ожидает от «региональных союзников и партнеров», что они возьмут на себя большую ответственность по обеспечению безопасности региона в военном и финансовом плане.

    Ранее США и их союзники нанесли удары по территории Сирии, воспользовавшись в качестве предлога инсценировкой применения химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. Убедительных доказательств использования отравляющих веществ и причастности к инциденту сирийского правительства они не предоставили.

    Президент России Владимир Путин осудил действия США и их союзников, сообщает Газета.ru. Российский лидер подчеркнул, что удары по Сирии усугубляют разразившуюся в стране гуманитарную катастрофу и провоцируют новую волну беженцев.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
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