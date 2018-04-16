Вашингтон, 16 апреля. Администрация США все еще намерена вывести из Сирии американских военных как можно скорее. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

По словам пресс-секретаря президентской администрации, Соединенные Штаты все еще «полны решимости» победить террористическую организацию ИГ1 (ИГИЛ1, «Исламское государство»1 — запрещена на территории РФ), но также желают скорейшего возвращения своих военных домой.

«Задачи миссии США не изменились — президент ясно дал понять, что он хочет, чтобы силы США вернулись домой как можно быстрее. Мы полны решимости полностью победить ИГ и создать условия, которые предотвратят его возрождение», — заявила Сандерс.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что администрация США ожидает от «региональных союзников и партнеров», что они возьмут на себя большую ответственность по обеспечению безопасности региона в военном и финансовом плане.

Ранее США и их союзники нанесли удары по территории Сирии, воспользовавшись в качестве предлога инсценировкой применения химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. Убедительных доказательств использования отравляющих веществ и причастности к инциденту сирийского правительства они не предоставили.

Президент России Владимир Путин осудил действия США и их союзников, сообщает Газета.ru. Российский лидер подчеркнул, что удары по Сирии усугубляют разразившуюся в стране гуманитарную катастрофу и провоцируют новую волну беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.