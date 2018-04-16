Более 200 млн яиц изымают из продажи в США из-за возможной инфекции

Вашингтон, 16 апреля. Возможная вспышка сальмонеллеза стала причиной изъятия из продажи в США более 200 миллионов яиц.

Как сообщает Deita.ru, соответствующая информация размещена на официальном ресурсе Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Соединенных Штатов Америки.

В ведомстве уточнили, что гигантская партия зараженных яиц была поставлена с одной из ферм из Северной Каролины. Некачественный товар успел разойтись по торговым сетям и предприятиям общепита девяти штатов США.

На данный момент в американском управлении подтвердили, что в этих регионах после употребления яиц было зарегистрировано более 20 случаев заболевания сальмонеллезом. К слову, как сообщают «Известия», ранее Роспотребнадзор предупреждал о вспышке заболевания в США.