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Более 200 млн яиц изымают из продажи в США из-за возможной инфекции
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    Более 200 млн яиц изымают из продажи в США из-за возможной инфекции

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    Более 200 млн яиц изымают из продажи в США из-за возможной инфекции

    Вашингтон, 16 апреля. Возможная вспышка сальмонеллеза стала причиной изъятия из продажи в США более 200 миллионов яиц.

    Как сообщает Deita.ru, соответствующая информация размещена на официальном ресурсе Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Соединенных Штатов Америки.

    В ведомстве уточнили, что гигантская партия зараженных яиц была поставлена с одной из ферм из Северной Каролины. Некачественный товар успел разойтись по торговым сетям и предприятиям общепита девяти штатов США.

    На данный момент в американском управлении подтвердили, что в этих регионах после употребления яиц было зарегистрировано более 20 случаев заболевания  сальмонеллезом. К слову, как сообщают «Известия», ранее Роспотребнадзор предупреждал о вспышке заболевания в США.

    Автор: Константин Терехов
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