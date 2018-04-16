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Эксперты назвали 10 самых желанных для россиян смартфонов
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    Эксперты назвали 10 самых желанных для россиян смартфонов

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    Эксперты назвали 10 самых желанных для россиян смартфонов

    Москва, 16 апреля. Аналитики составили рейтинг наиболее популярных смартфонов, которые бы хотели приобрести россияне. Об этом сообщает портал iReactor.

    По данным издания, первую строчку рейтинга занимает Samsung Galaxy S8 — смартфон от южнокорейского производителя сильно упал в цене за последние месяцы. На втором месте оказался iPhone 8, замыкает тройку лидеров iPhone Х.

    Также в топ-10 попали iPhone 7, китайский смартфон Xiaomi Redmi 5 Plus, Samsung Galaxy S9 и еще пара девайсов от китайского производителя Xiaomi Redmi 4A и Xiaomi Mi A1. На последних строчках топ-10 расположились iPhone 8 Plus и Samsung Galaxy S8+.

    Автор: Виталий Малясев
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