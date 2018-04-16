Сыгравший сержанта Хартмана в «Цельнометаллической оболочке» актер умер в возрасте 74 лет

Вашингтон, 16 апреля. В США в возрасте 74-х лет скончался сыгравший роль сержанта в фильме Стенли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка» актер Р. Ли Эрми. Об этом сообщил его менеджер Билл Роджин.

Сообщается, что причиной смерти стало осложнение после пневмонии.

«С глубокой печалью вынужден сообщить вам всем, что Р. Ли Эрми («Ганни») умер этим утром от осложнений от пневмонии. Всем нам будет его очень не хватать», — написал Роджин в Twitter.

Р. Ли Эрми вступил в ряды морской пехоты США в 17-летнем возрасте. Воевал во Вьетнаме, выступал в роли консультанта на съемках картины Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня». Наибольшую известность Р. Ли Эрми принесла роль сержанта Хартмана в фильме Стенли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка».