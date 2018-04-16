Аваков рассказал, чему Украина может научить весь мир

Киев, 16 апреля. Украинский министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина может научить мир противодействовать России в гибридной войне. Заявление глава украинского МВД сделал накануне визита в США.

«Мы готовы перенимать опыт многих передовых стран, но в вопросе противодействия гибридной войне со стороны России весь мир должен учиться у нас», — заявил Аваков.

Глава МВД Украины также обвинил Россию во вмешательстве в избирательные процессы по всему миру, кибератаках и причастности к инциденту в британском городе Солсбери.

Напомним, ранее с высокой оценкой профессиональных качеств украинских силовиков выступил президент Украины Петр Порошенко. Глава государства отметил, что за четыре года украинская армия стала одной из самых эффективных в Европе, сообщает Газета.ru.