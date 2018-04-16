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Аваков рассказал, чему Украина может научить весь мир
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    Аваков рассказал, чему Украина может научить весь мир

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    Аваков рассказал, чему Украина может научить весь мир

    Киев, 16 апреля. Украинский министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина может научить мир противодействовать России в гибридной войне. Заявление глава украинского МВД сделал накануне визита в США.

    «Мы готовы перенимать опыт многих передовых стран, но в вопросе противодействия гибридной войне со стороны России весь мир должен учиться у нас», — заявил Аваков.

    Глава МВД Украины также обвинил Россию во вмешательстве в избирательные процессы по всему миру, кибератаках и причастности к инциденту в британском городе Солсбери.

    Напомним, ранее с высокой оценкой профессиональных качеств украинских силовиков выступил президент Украины Петр Порошенко. Глава государства отметил, что за четыре года украинская армия стала одной из самых эффективных в Европе, сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
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