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Эксперты National Interest сравнили американский Абрамс с российским Т-90
Весь мир
Эксперты National Interest сравнили американский Абрамс с российским Т-90
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    Эксперты National Interest сравнили американский Абрамс с российским Т-90

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    Эксперты National Interest сравнили американский Абрамс с российским Т-90

    Вашингтон, 16 апреля. Аналитики сравнили российский танк Т-90М и американский М1А2 Абрамс и попытались выяснить, кто победит в реальном бою. Характеристики боевых машин рассмотрели в журнале National Interest.

    Издание сравнило самую современную модификацию основного танка США М1А2 Абрамс SEP v3 с российским Т-90М. Среди достоинств американской боевой машины эксперты отметили более современные тепловизоры. Но российские танки оказались менее тяжелыми и более маневренными.

    Боеприпасы для Т-90М и Абрамса эксперты оценили как одинаково эффективные. При этом в журнале особенно отметили способные пробивать динамическую защиту «Реликт» бронебойные снаряды М829А4. Но эксперты подчеркнули, что принятые на вооружение в 90-х годах прошлого века российские снаряды «Свинец» также обладают высокой поражающей способностью. Кроме того, Т-90М может стрелять противотанковыми ракетами «Инвар», тогда как Абрамс лишен такой возможности.

    Эксперты отмечают, что в случае боевого столкновении Абрамс и Т-90М имели бы равные шансы на успех. Поэтому исход целиком бы зависел от опыта экипажей.

    Автор: Виталий Малясев
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