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Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии
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    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

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    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    Москва, 16 апреля. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что правительство Сирии недостойно переговоров с Соединенными Штатами. Соответствующую публикацию сенатор сделал в сервисе микроблогов Twitter.

    «Хейли назвала Сирию «недостойной» переговоров с США. Прежде недостойной была КНДР. С ядерной бомбой стала достойной. Вопрос соотношения сил», — написал Пушков.

    Ранее Хейли заявила, что США не собираются вступать в прямые переговоры с сирийскими властями и с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщает Газета.ru. Хейли назвала руководство республики «недостойным» переговоров с США.

    Автор: Виталий Малясев
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