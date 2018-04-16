Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

Москва, 16 апреля. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что правительство Сирии недостойно переговоров с Соединенными Штатами. Соответствующую публикацию сенатор сделал в сервисе микроблогов Twitter.

«Хейли назвала Сирию «недостойной» переговоров с США. Прежде недостойной была КНДР. С ядерной бомбой стала достойной. Вопрос соотношения сил», — написал Пушков.

Ранее Хейли заявила, что США не собираются вступать в прямые переговоры с сирийскими властями и с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщает Газета.ru. Хейли назвала руководство республики «недостойным» переговоров с США.