Глава МИД Германии считает Россию сложным партнером

Берлин, 16 апреля. Глава МИД Германии Хайко Маас назвал Россию «сложным партнером», без которого не решить сирийский конфликт. Заявление министр сделал в эфире телеканала ARD.

«Россия стала сложным партнером, в последнее время она стала еще сложнее, но мы хотим продолжать диалог с ней», — заявил Маас.

По словам министра, «настало время указать», что от РФ ждут «конструктивного вклада». В то же время Маас отметил, что «сирийский конфликт без России не решить» и российская сторона должна участвовать в поиске решения.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что Германия и Франция выступили с инициативой, ввести новый формат переговоров «влиятельных государств» по Сирии.