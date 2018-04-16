Меню
Весь мир
Глава МИД Германии считает Россию сложным партнером
Весь мир
Эксперты National Interest сравнили американский Абрамс с российским Т-90
Следующая новость
Загрузка...

    Глава МИД Германии считает Россию сложным партнером

    75

    Глава МИД Германии считает Россию сложным партнером

    Берлин, 16 апреля. Глава МИД Германии Хайко Маас назвал Россию «сложным партнером», без которого не решить сирийский конфликт. Заявление министр сделал в эфире телеканала ARD.

    «Россия стала сложным партнером, в последнее время она стала еще сложнее, но мы хотим продолжать диалог с ней», — заявил Маас.

    По словам министра, «настало время указать», что от РФ ждут «конструктивного вклада». В то же время Маас отметил, что «сирийский конфликт без России не решить» и российская сторона должна участвовать в поиске решения.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что Германия и Франция выступили с инициативой, ввести новый формат переговоров «влиятельных государств» по Сирии.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    22:00   15 Апреля 2018
    1235
    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    16:45   15 Апреля 2018
    5116
    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    12:09   15 Апреля 2018
    39480
    Путин: Новые вызовы на международной арене повышают востребованность ЛАГ

    Путин: Новые вызовы на международной арене повышают востребованность ЛАГ

    11:50   15 Апреля 2018
    5224