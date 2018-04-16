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«Пришло время избавиться от дамоклова меча»: Кончита Вурст сообщила о положительном ВИЧ-статусе
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    «Пришло время избавиться от дамоклова меча»: Кончита Вурст сообщила о положительном ВИЧ-статусе

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    «Пришло время избавиться от дамоклова меча»: Кончита Вурст сообщила о положительном ВИЧ-статусе

    Вена, 16 апреля. Певец из Австрии Томас Нойвирт, который выступает в образе Кончиты Вурст, сообщил о своем положительном ВИЧ-статусе.

    Музыкант сообщил об этом на своей странице в социальной сети. По словам Нойвирта, он пошел на этот шаг из-за угроз бывшего друга. Он сообщил, что положительный ВИЧ-статус у ему поставили много лет назад.

    «Сегодня пришел тот день, когда мне пришло время избавиться от дамоклова меча на всю жизнь: я много лет обладаю положительным ВИЧ-статусом. Это не имеет никакого значения для общества, но мой бывший друг угрожает мне, что расскажет об этом общественности», — написал музыкант на своей странице в Instargam.

    «Пришло время избавиться от дамоклова меча»: Кончита Вурст сообщила о положительном ВИЧ-статусе

    Нойвирт заявил, что не позволит запугивать его с помощью угроз и отметил, что регулярно проходит обследования, передает «Газета.ру».
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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