«Пришло время избавиться от дамоклова меча»: Кончита Вурст сообщила о положительном ВИЧ-статусе

Вена, 16 апреля. Певец из Австрии Томас Нойвирт, который выступает в образе Кончиты Вурст, сообщил о своем положительном ВИЧ-статусе.

Музыкант сообщил об этом на своей странице в социальной сети. По словам Нойвирта, он пошел на этот шаг из-за угроз бывшего друга. Он сообщил, что положительный ВИЧ-статус у ему поставили много лет назад.

«Сегодня пришел тот день, когда мне пришло время избавиться от дамоклова меча на всю жизнь: я много лет обладаю положительным ВИЧ-статусом. Это не имеет никакого значения для общества, но мой бывший друг угрожает мне, что расскажет об этом общественности», — написал музыкант на своей странице в Instargam.

Нойвирт заявил, что не позволит запугивать его с помощью угроз и отметил, что регулярно проходит обследования, передает «Газета.ру».

