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Тереза Мэй расскажет парламенту, зачем Великобритания участвовала в ударах по Сирии
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    Тереза Мэй расскажет парламенту, зачем Великобритания участвовала в ударах по Сирии

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    Тереза Мэй расскажет парламенту, зачем Великобритания участвовала в ударах по Сирии

    Лондон, 16 апреля. Глава британского правительства Тереза Мэй в понедельник на выступлении в парламенте расскажет о причинах, которые побудили ее присоединиться к нанесенным США и Францией ударам по территории Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

    По данным агентства, британский премьер-министр заострит внимание на том, что операция проводилась в интересах Великобритании.

    «В наших национальных интересах предотвратить дальнейшее использование химического оружия в Сирии, сохранить и выступить в защиту мирового консенсуса по поводу того, что подобное оружие не может быть использовано», — заявит глава британского правительства в парламенте.

    Тереза Мэй уверена, что правительство Сирии «с высокой степенью вероятности» несет ответственность за применение химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте, и что сирийский режим, вероятно, продолжит использовать химоружие в будущем.

    Также британский премьер собирается упомянуть о том, что в последние годы Россия неоднократно блокировала резолюции Совбеза ООН по Сирии. Мэй заявит, что Британия «не может больше ждать, чтобы облегчить гуманитарные страдания, вызванные атаками с применением химического оружия».

    Напомним, США, Великобритания и Франция обвинили сирийских военных в применении химического оружия в городе Дума. По заявлениям Запада, химатака произошла 7 апреля. Россия опровергла факт использования отравляющих веществ в Восточной Гуте. Тем не менее, США и их союзники использовали инсценировку химатаки, как повод для нанесения ракетного удара по территории Сирии.

    Президент России осудил агрессию стран Запада в отношении Сирийской арабской республики. Российский лидер отметил, что действия нанесших удар стран нарушают нормы международного права и могут привести к новой волне беженцев, сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
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