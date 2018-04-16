Меню
Политика
Удары по Сирии были атакой под надуманным предлогом и с ложным результатом — посольство РФ
Весь мир
Эксперты National Interest сравнили американский Абрамс с российским Т-90
Следующая новость
Загрузка...

    Удары по Сирии были атакой под надуманным предлогом и с ложным результатом — посольство РФ

    190

    Удары по Сирии были атакой под надуманным предлогом и с ложным результатом — посольство РФ

    Москва, 16 апреля. Посольство России в Великобритании подвергло критике ракетные удары Вашингтона, Лондона и Парижа по Сирийской Арабской Республике.

    В дипломатическом учреждении отметили, что для атаки на Сирию западная коалиция использовала надуманный повод. Посольство РФ также акцентировало внимание на отсутствии каких-либо правовых оснований для атаки. Результаты нападения дипломаты также назвали ложными.

    Ранее Владимир Путин осудил удары США и их союзников по Сирии. Российский лидер подчеркнул, что речь идет о грубом нарушении норм международного права. Он также полагает, что агрессия международной коалиции во главе с США приведет к росту числа беженцев в Сирии.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    22:00   15 Апреля 2018
    1235
    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    16:45   15 Апреля 2018
    5116
    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    12:09   15 Апреля 2018
    39480
    Путин: Новые вызовы на международной арене повышают востребованность ЛАГ

    Путин: Новые вызовы на международной арене повышают востребованность ЛАГ

    11:50   15 Апреля 2018
    5224