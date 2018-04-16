Москва, 16 апреля. Посольство России в Великобритании подвергло критике ракетные удары Вашингтона, Лондона и Парижа по Сирийской Арабской Республике.

В дипломатическом учреждении отметили, что для атаки на Сирию западная коалиция использовала надуманный повод. Посольство РФ также акцентировало внимание на отсутствии каких-либо правовых оснований для атаки. Результаты нападения дипломаты также назвали ложными.

Ранее Владимир Путин осудил удары США и их союзников по Сирии. Российский лидер подчеркнул, что речь идет о грубом нарушении норм международного права. Он также полагает, что агрессия международной коалиции во главе с США приведет к росту числа беженцев в Сирии.