Ярославский депутат растоптал iPad в ответ на санкции США

Ярославль, 16 апреля. Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский в ответ на санкции США разбил ногами iPad. Видео с топтанием дорого девайса Петровский разместил на страничке в социальной сети Facebook.

«В нашей стране планируется запрет на американские товары — мы, депутаты, должны показать пример», — написал депутат, комментируя собственную запись.

Петровский отметил, что планирует начать пользоваться смартфоном и планшетом китайского производства. По мнению депутата, «китайское можно не топтать», сообщает РИА Новости.

Ранее Газета.ru сообщила, что на рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об ответных мерах на «недружественные действия» США. Инициатива предполагает ограничение или полный запрет на ввоз на территорию России сельхозпродукции, продовольствия, сырья и других товаров из США.