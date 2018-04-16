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Общество
Ярославский депутат растоптал iPad в ответ на санкции США
Общество
Ярославский депутат растоптал iPad в ответ на санкции США
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    Ярославский депутат растоптал iPad в ответ на санкции США

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    Ярославский депутат растоптал iPad в ответ на санкции США

    Ярославль, 16 апреля. Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский в ответ на санкции США разбил ногами iPad. Видео с топтанием дорого девайса Петровский разместил на страничке в социальной сети Facebook.

    «В нашей стране планируется запрет на американские товары — мы, депутаты, должны показать пример», — написал депутат, комментируя собственную запись.

    Петровский отметил, что планирует начать пользоваться смартфоном и планшетом китайского производства. По мнению депутата, «китайское можно не топтать», сообщает РИА Новости.

    Ранее Газета.ru сообщила, что на рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об ответных мерах на «недружественные действия» США. Инициатива предполагает ограничение или полный запрет на ввоз на территорию России сельхозпродукции, продовольствия, сырья и других товаров из США.

    Автор: Виталий Малясев
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