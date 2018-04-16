Москва, 16 апреля. Член комитета Госдумы России по международным делам Антон Морозов назвал деструктивными угрозы новых санкций со стороны Соединенных Штатов против России в связи с ситуацией в Сирии.

По его словам, Вашингтон пытается прикрыть свои противоправные действия неуместными оправданиями.

«Считаю совершенно деструктивным подход напугать Россию новыми санкциями. Современная повестка дня требует того, чтобы страны между собой договаривались и действовали исключительно в рамках международного права», — цитирует РИА Новости.

Ранее Газета.ru сообщала, что Соединенные Штаты могут принять новые санкции против России.