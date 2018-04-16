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Угрозы США о новых санкциях против России деструктивны — депутат
Общество
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    Угрозы США о новых санкциях против России деструктивны — депутат

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    Угрозы США о новых санкциях против России деструктивны — депутат

    Москва, 16 апреля. Член комитета Госдумы России по международным делам Антон Морозов назвал деструктивными угрозы новых санкций со стороны Соединенных Штатов против России в связи с ситуацией в Сирии.

    По его словам, Вашингтон пытается прикрыть свои противоправные действия неуместными оправданиями.

    «Считаю совершенно деструктивным подход напугать Россию новыми санкциями. Современная повестка дня требует того, чтобы страны между собой договаривались и действовали исключительно в рамках международного права», — цитирует РИА Новости.

    Ранее Газета.ru сообщала, что Соединенные Штаты могут принять новые санкции против России.

    Автор: Сергей Свазовский
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