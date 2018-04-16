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В Крыму прокомментировали включение президента Сирии в список сайта «Миротворец»
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    В Крыму прокомментировали включение президента Сирии в список сайта «Миротворец»

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    В Крыму прокомментировали включение президента Сирии в список сайта «Миротворец»

    Симферополь, 16 апреля. Включение президента Сирии Башара Асада в базу данных сайта «Миротворец» является достижением, с которым сирийского лидера можно поздравить. Об этом РИА Новости заявил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

    Башар Асад попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» после того, как координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин рассказал об отдыхе детей сирийского лидера в детском лагере «Артек» в Крыму. Причину включения Асада в список администраторы сайта объяснили «сознательной организацией нарушения госграницы Украины несовершеннолетними».

    «Находиться в списках этого сайта сейчас — определенное достижение человека. Мне кажется, что Асад добился большого успеха, что попал на этот сайт, и можно его с этим поздравить», — заявил Иоффе.

    Сайт «Миротворец» появился в 2014 году и стал известным благодаря публикации личных данных людей, которых его создатели считают «изменниками родинами». В базе данных сайта в свободном доступе опубликованы личные данные журналистов, которые получали аккредитацию Донецкой и Луганской народных республик. После появления сотрудников СМИ в списках «Миротворца», некоторые из них получали угрозы.

    Автор: Виталий Малясев
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