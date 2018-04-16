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Коллекционный лимузин ЗИЛ-114 продают в Германии за 999 999 евро
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    Коллекционный лимузин ЗИЛ-114 продают в Германии за 999 999 евро

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    Коллекционный лимузин ЗИЛ-114 продают в Германии за 999 999 евро

    Берлин, 16 апреля. В Германии выставлен на продажу коллекционный лимузин ЗИЛ-114. Приобрести раритетную модель можно за 999 999 евро. Об этом сообщает ТАСС.

    Продавцы утверждают, что автомобиль некогда принадлежал Генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу. Однако доказательств этого утверждения не приводится. Также не объясняется, каким образом лимузин попал в Германию. Высказывается версия, что ранее он принадлежал представителям высшего руководства ГДР.

    Выставленный на продажу лимузин был выпушен в 1970 году. Его пробег составляет 46 150 км. Владельцы утверждают, что машина находится в отличном состоянии.

    Ранее Газета.ru сообщала, что «лимузин Маршала Жукова» выставлен на продажу.

    Автор: Сергей Свазовский
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