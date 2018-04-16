Трамп проинформировал Конгресс США об ударе по Сирии

Вашингтон, 16 апреля. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проинформировал Конгресс США об ударе Вашингтона и его союзников по Сирийской Арабской Республике. Хозяин Белого дома заявил, что действовал в рамках конституции США.

Американский лидер также сообщил, что действовал с целью защиты стратегических интересов США. Трамп утверждает, что удары Вашингтона и союзников наносились по объектам, используемым для производства химического оружия.

Между тем, голословные обвинения в адрес Дамаска о применении химического оружия не подтверждены никакими доказательствами. Более того, весь имевшийся у Сирии арсенал химического оружия несколько лет назад был уничтожен под контролем специалистов ОЗХО.

Президент России Владимир Путин осудил западных агрессоров за удар по Сирии. Он также отметил, что количество беженцев в Сирии после ударов США может существенно увеличиться.