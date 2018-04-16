Сирийский ученый: Рыдал, когда американцы разрушили наши корпуса

Дамаск, 16 апреля. Сирийский ученый Яруб Хаддур из Научно-исследовательского института развития фармацевтической и химической промышленности Барзе в Дамаске рассказал о последствиях удара Соединенных Штатов по институту.

Акцентированный удар американцев практически стер с земли корпуса учреждения, где на протяжении многих лет трудился ученый.

«Когда я узнал, что Америка разрушила наши корпуса, я просто рыдал. Это ведь мой второй дом. У меня такое чувство, будто уничтожили мой дом вместе с находившейся в нем семьей. Все эти годы мы усердно работали со студентами», — цитирует kp.ru.

Ранее Соединенные Штаты и союзники нанесли удар по Сирии. Поводом к агрессии послужили бездоказательные обвинения в применении химического оружия. Президент России Владимир Путин осудил нарушение суверенитета САР. Он ткже предрек новую волну беженцев в Сирии.