Меню
Политика
Макрон подтвердил свой визит в Петербург для встречи с Путиным в мае
Новости Сирии
Сирийский ученый: Рыдал, когда американцы разрушили наши корпуса
Следующая новость
Загрузка...

    Макрон подтвердил свой визит в Петербург для встречи с Путиным в мае

    44

    Макрон подтвердил свой визит в Петербург для встречи с Путиным в мае

    Париж, 16 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что в мае отправится в Санкт-Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях международного экономического форума (ПМЭФ).

    Ожидается, что встреча глав государств станет продолжением их дискуссии, начатой в мае 2017 года, вскоре после избрания Макрона на должность.

    В ходе беседы в Версале Путин пригласил президента Франции в Петербург. Международный экономический форум в городе на Неве пройдет 24 и 25 мая, — напоминает ТАСС.

    Ранее телеканал «360» сообщал, что Макрон не отменит визит в Россию из-за так называемого дела Скрипаля.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    22:00   15 Апреля 2018
    988
    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    16:45   15 Апреля 2018
    4361
    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    12:09   15 Апреля 2018
    39139
    Путин: Новые вызовы на международной арене повышают востребованность ЛАГ

    Путин: Новые вызовы на международной арене повышают востребованность ЛАГ

    11:50   15 Апреля 2018
    5112