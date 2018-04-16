Макрон подтвердил свой визит в Петербург для встречи с Путиным в мае

Париж, 16 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что в мае отправится в Санкт-Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях международного экономического форума (ПМЭФ).

Ожидается, что встреча глав государств станет продолжением их дискуссии, начатой в мае 2017 года, вскоре после избрания Макрона на должность.

В ходе беседы в Версале Путин пригласил президента Франции в Петербург. Международный экономический форум в городе на Неве пройдет 24 и 25 мая, — напоминает ТАСС.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Макрон не отменит визит в Россию из-за так называемого дела Скрипаля.