Серебренников получил «Золотую маску» за спектакль «Чаадский»

Москва, 16 апреля. Спектакль «Чаадский» режиссера Кирилла Серебренникова отмечен премией «Золотая маска».

Серебренников победил в номинации «Лучший режиссер в опере». За режиссера премию получил продюсер спектакля Павел Каплевич.

В номинации лучшая женская роль чествовали Надежду Бабинцеву, которая исполнила роль Лизы в спектакле «Пассажирка» Театра оперы и балета Екатеринбурга. Приз в номинации «лучшая мужская роль» вручили Евгению Ставицкому, который сыграл в постановке «Фауст» Театра «Новая опера». Жюри наградило постановку «Билли Бадд», которая идет в Большом театре, премией в номинации «Лучший оперный спектакль России».