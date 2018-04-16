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Серебренников получил «Золотую маску» за спектакль «Чаадский»
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    Серебренников получил «Золотую маску» за спектакль «Чаадский»

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    Серебренников получил «Золотую маску» за спектакль «Чаадский»

    Москва, 16 апреля. Спектакль «Чаадский» режиссера Кирилла Серебренникова отмечен премией «Золотая маска».

    Серебренников победил в номинации «Лучший режиссер в опере». За режиссера премию получил продюсер спектакля Павел Каплевич.

    В номинации лучшая женская роль чествовали Надежду Бабинцеву, которая исполнила роль Лизы в спектакле «Пассажирка» Театра оперы и балета Екатеринбурга. Приз в номинации «лучшая мужская роль» вручили Евгению Ставицкому, который сыграл в постановке «Фауст» Театра «Новая опера». Жюри наградило постановку «Билли Бадд», которая идет в Большом театре, премией в номинации «Лучший оперный спектакль России».

    Автор: Настасья Шеркунова
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