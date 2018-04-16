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Макрон: Франция убедила США ограничить число ударов по Сирии
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    Макрон: Франция убедила США ограничить число ударов по Сирии

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    Макрон: Франция убедила США ограничить число ударов по Сирии

    Париж, 16 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что убедил американского коллегу Дональда Трампа ограничить количество ударов по Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает ТАСС.

    Отмечается, что Макрон предложил Трампу «ограничиться ударами по химическим объектам». Французский лидер утверждает, что Франция уговорила США повременить с выходом из Сирии.

    «Десять дней назад президент Трамп говорил, что США намерены освободиться от обязательств в Сирии, мы его переубедили там остаться», — сказал Макрон.

    Ранее Соединенные Штаты, Великобритания и Франция нанесли серию ракетных ударов по Сирии под предлогом бездоказательных обвинений в адрес Дамаска в применении химического оружия.

    Президент России Владимир Путин осудил военную агрессию против САР. Он добавил, что действия Запада спровоцируют новую волну беженцев.

    Также Генштаб ВС РФ ранее сообщал, что, вопреки заявлениям, французская армия не участвовала в атаке США и союзников.

    Автор: Сергей Свазовский
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