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Макрон поблагодарил армию Франции за «прекрасную операцию» в Сирии
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    Макрон поблагодарил армию Франции за «прекрасную операцию» в Сирии

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    Макрон поблагодарил армию Франции за «прекрасную операцию» в Сирии

    Париж, 15 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил армию за «прекрасную операцию» в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает ТАСС.

    Французский лидер отметил, что в ходе ракетного удара были задействованы флот и авиация. Макрон также отметил взаимодействие французских вооруженных сил с союзниками.

    «Операция была проведена прекрасно… И я хочу поблагодарить их, потому что это было сделано профессионально… ведь были задействованы морские и воздушные силы, и мы находились на прямой связи с нашими союзниками», — сказал президент Франции.

    Ранее президент России Владимир Путин осудил военную агрессию США, Великобритании и Франции против Сирии. Он подчеркнул, что речь идет о грубом нарушении норм международного права. Путин добавил, что агрессия Запада против САР неизбежно приведет к новой волне беженцев.

    В свою очередь, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал Вашингтон, Лондон и Париж прекратить военную агрессию против Сирии, — напоминает телеканал «360».

    Автор: Сергей Свазовский
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