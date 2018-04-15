Меню
Политика
Джуканович побеждает на выборах президента Черногории в первом туре
Новости Сирии
Сирийский ученый: Рыдал, когда американцы разрушили наши корпуса
Следующая новость
Загрузка...

    Джуканович побеждает на выборах президента Черногории в первом туре

    99

    Джуканович побеждает на выборах президента Черногории в первом туре

    Подгорица, 15 апреля. Лидер правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович побеждает на выборах президента Черногории в первом туре. Об этом сообщил глава штаба кандидата Милош Николич. По его словам, после обработки 70% бюллетеней Джуканович набирает 54% голосов.

    «Нет оснований, что данные поменяется Наш президент вскоре обратится к гражданам», — убежден глава штаба лидера президентской гонки.

    Следует отметить, что данные мониторинговых агентств подтверждают это мнение. Джуканович набирает около 54% голосов. Идущий вторым Младен Боянич может рассчитывать на 33%.

    О начале голосования в Черногории сообщала накануне Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    22:00   15 Апреля 2018
    988
    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    16:45   15 Апреля 2018
    4361
    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    12:09   15 Апреля 2018
    39139
    Путин: Новые вызовы на международной арене повышают востребованность ЛАГ

    Путин: Новые вызовы на международной арене повышают востребованность ЛАГ

    11:50   15 Апреля 2018
    5112