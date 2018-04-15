Подгорица, 15 апреля. Лидер правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович побеждает на выборах президента Черногории в первом туре. Об этом сообщил глава штаба кандидата Милош Николич. По его словам, после обработки 70% бюллетеней Джуканович набирает 54% голосов.

«Нет оснований, что данные поменяется Наш президент вскоре обратится к гражданам», — убежден глава штаба лидера президентской гонки.

Следует отметить, что данные мониторинговых агентств подтверждают это мнение. Джуканович набирает около 54% голосов. Идущий вторым Младен Боянич может рассчитывать на 33%.

О начале голосования в Черногории сообщала накануне Газета.ru.