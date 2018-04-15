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Политика
Военный эксперт высоко оценил эффективность сирийских ПВО при ракетном ударе США
Политика
Военный эксперт высоко оценил эффективность сирийских ПВО при ракетном ударе США
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    Военный эксперт высоко оценил эффективность сирийских ПВО при ракетном ударе США

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    Военный эксперт высоко оценил эффективность сирийских ПВО при ракетном ударе США

    Москва, 15 апреля. Системы ПВО советского производства оказались эффективными при ударе Соединенных Штатов и их союзников в Сирийской Арабской Республике. Такое мнение высказал Бывший командующий четвертой армией ВВС и ПВО, герой России генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

    «Согласно данным, которые есть в моем распоряжении, эффективность сирийской ПВО оказалась достаточно высокой. Комплексы, которые были поставлены в советское время, довольно эффективные. Они и сейчас не потеряли своего значения», — сказал эксперт.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал «легитимным» ракетный удар по Сирийской Арабской Республике. Об этом писала Газета.ru.

    Также сообщалось, что по информации Генштаба РФ в Сирии французская авиация не участвовала в ударе по Сирии.

    Автор: Сергей Свазовский
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