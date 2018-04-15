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Новости Сирии
Макрон назвал «совершенно легитимным» ракетный удар по Сирии
Политика
Военный эксперт высоко оценил эффективность сирийских ПВО при ракетном ударе США
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    Макрон назвал «совершенно легитимным» ракетный удар по Сирии

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    Макрон назвал «совершенно легитимным» ракетный удар по Сирии

    Париж, 15 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «совершенно легитимным» ракетный удар, нанесенный США и союзниками по Сирийской Арабской Республике. По его словам, все выпущенные по Сирии объекты достигли своих целей.

    Накануне Соединенные Штаты и их партнеры нанесли удар по военным целям и объектам гражданской инфраструктуры в Сирии. Президент России Владимир Путин осудил акт военной агрессии, подчеркнув, что речь идет о грубом нарушении суверенитета.

    Следует отметить, что по информации Генштаба РФ, анонсированное Францией участие в ракетной атаке в Сирии не состоялось.

    Ранее Эммануэль Макрон назвал «отличной» военную операцию против Сирии. Об этом писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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