Макрон назвал «совершенно легитимным» ракетный удар по Сирии

Париж, 15 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «совершенно легитимным» ракетный удар, нанесенный США и союзниками по Сирийской Арабской Республике. По его словам, все выпущенные по Сирии объекты достигли своих целей.

Накануне Соединенные Штаты и их партнеры нанесли удар по военным целям и объектам гражданской инфраструктуры в Сирии. Президент России Владимир Путин осудил акт военной агрессии, подчеркнув, что речь идет о грубом нарушении суверенитета.

Следует отметить, что по информации Генштаба РФ, анонсированное Францией участие в ракетной атаке в Сирии не состоялось.

Ранее Эммануэль Макрон назвал «отличной» военную операцию против Сирии. Об этом писала RT.