Участники акции в Крыму сожгли портреты Трампа, Макрона и Мэй из-за ударов по Сирии

Симферополь, 15 апреля. Участники акции в центре Симферополя сожгли портреты президента США Дональда Трампа, главы Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Таким образом они выразили свой протест против агрессии Запада в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в акции приняли участие около 50 молодых людей. В мероприятии принял участие депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

«Я пришел поддержать крымскую молодежь в их справедливом волеизъявлении против военной агрессии западных стран, так как международное право после ракетных ударов по Сирии было окончательно растоптано», — цитирует политика РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал «отличной операцией» ракетную атаку Соединенных Штатов и их союзников в Сирии. Об этом писала RT.