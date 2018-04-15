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Участники акции в Крыму сожгли портреты Трампа, Макрона и Мэй из-за ударов по Сирии
Политика
Военный эксперт высоко оценил эффективность сирийских ПВО при ракетном ударе США
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    Участники акции в Крыму сожгли портреты Трампа, Макрона и Мэй из-за ударов по Сирии

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    Участники акции в Крыму сожгли портреты Трампа, Макрона и Мэй из-за ударов по Сирии

    Симферополь, 15 апреля. Участники акции в центре Симферополя сожгли портреты президента США Дональда Трампа, главы Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Таким образом они выразили свой протест против агрессии Запада в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает ТАСС.

    Отмечается, что в акции приняли участие около 50 молодых людей. В мероприятии принял участие депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

    «Я пришел поддержать крымскую молодежь в их справедливом волеизъявлении против военной агрессии западных стран, так как международное право после ракетных ударов по Сирии было окончательно растоптано», — цитирует политика РИА Новости.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал «отличной операцией» ракетную атаку Соединенных Штатов и их союзников в Сирии. Об этом писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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