Дамаск, 15 апреля. Более 59 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома в пригороде Дамаска Восточная гута Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Отмечается, что безопасность в это районе обеспечивает российская военная полиция, тесно взаимодействующая с сирийскими коллегами.

Центр примирения враждующих сторон указывает, что обстановка в Восточной Гуте стабильная, мирная жизнь налаживается. Временная администрация города Дума решает вопросы мирных жителей, которые недавно были освобождены из плена боевиков.

Ранее Восточная Гута Сирийской Арабской Республики перешла под полный контроль сирийских правительственных войск. Об этом сообщала RT.