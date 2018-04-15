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Сирия: за сутки в свои дома в Дейр-эз-Зоре вернулись более 500 человек
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    Сирия: за сутки в свои дома в Дейр-эз-Зоре вернулись более 500 человек

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    Сирия: за сутки в свои дома в Дейр-эз-Зоре вернулись более 500 человек

    Дейр-эз-Зор (Сирия), 15 апреля. В течение суток в Сирии в свои дома в Дейр-эз-Зоре вернулись 505 человек, в Хомсе – 180 человек.

    По словам руководителя Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майора Юрия Евтушенко, более 500 сирийцев вернулись в свои дома на восточном берегу реки Евфрат.

    «За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 180 человек, в провинции Дейр-эз-зор (на восточный берег реки Евфрат) – 505 человек», — рассказал генерал-майор.

    Также российские военные доставили гумпомощь жителям Кисуа в Дамаске и Телль-Хаселя в Алеппо.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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