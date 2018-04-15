Брюссель, 15 апреля. Конфликт в Сирийской Арабской Республике следует решать политическим, а не военным путем. Такое заявление сделала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по завершению саммита ЛАГ в Саудовской Аравии.

«Единственным возможным решением сирийской трагедии является политическое, а не военное решение на основе женевских переговоров под руководством ООН», — сказала Могерини.

Ранее президент Чехии Милош Земан подверг критике действия Запада на Ближнем Востоке. По его словам, Запада разворошил Ближний Восток.

Между тем, чешский лидер не верит в прямой конфликт России и США в Сирии, — отмечает RT.