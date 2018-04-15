Меню
Новости Сирии
Сирийский кризис нужно решать политическим путем — Могерини
Политика
Военный эксперт высоко оценил эффективность сирийских ПВО при ракетном ударе США
Следующая новость
Загрузка...

    Сирийский кризис нужно решать политическим путем — Могерини

    453

    Сирийский кризис нужно решать политическим путем — Могерини

    Брюссель, 15 апреля. Конфликт в Сирийской Арабской Республике следует решать политическим, а не военным путем. Такое заявление сделала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по завершению саммита ЛАГ в Саудовской Аравии.

    «Единственным возможным решением сирийской трагедии является политическое, а не военное решение на основе женевских переговоров под руководством ООН»,  — сказала Могерини.

    Ранее президент Чехии Милош Земан подверг критике действия Запада на Ближнем Востоке. По его словам, Запада разворошил Ближний Восток.

    Между тем, чешский лидер не верит в прямой конфликт России и США в Сирии, — отмечает RT.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    22:00   15 Апреля 2018
    632
    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    16:45   15 Апреля 2018
    3220
    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    12:09   15 Апреля 2018
    38765
    Путин: Новые вызовы на международной арене повышают востребованность ЛАГ

    Путин: Новые вызовы на международной арене повышают востребованность ЛАГ

    11:50   15 Апреля 2018
    4998