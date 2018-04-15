Цивилев: Трагедия в Кемерово должна вывести на другой уровень заботу о детях

Кемерово, 15 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что трагедия в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, должна вывести на другой уровень общение с людьми и заботу о детях. Об этом он рассказал в интервью радио «Комсомольская правда».

Сергей Цивилев отметил, что важно сделать так, чтобы трагедия, которая произошла в «Зимней вишне», «не направляла нас в негативное русло».

«Важно, чтобы мы ее все осмыслили и сделали так, чтобы не только она никогда не смогла повториться, но чтобы мы вывели совсем на другой уровень общение с людьми, заботу о детях», — подчеркнул глава Кузбасса.

Также Сергей Цивилев заявил, что главной целью является создание условий, которые сделают жизнь всех жителей региона достойной.