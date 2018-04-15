Земан: Запад разворошил Ближний Восток

Прага, 15 апреля. Президент Чехии Милош Земан подверг критике политику Запада на Ближнем Востоке и ракетные удары Соединенных Штатов, Великобритании и Франции по Сирийской Арабской Республике. Слова политика цитирует F1.

«Запад невообразимо разворошил Ближний Восток. Сначала вступил в Ирак с утверждением, что там есть оружие массового поражения, которое так и не нашлось. Эта операция принесла большие человеческие жертвы, включая гибель американских военнослужащих», — сказал чешский лидер.

Он также выразил мнение, что интеллигентным людям свойственно делать выводы из своих ошибок. Однако европейские лидеры повторяют ошибки, допущенные в Ираке, Ливии и других странах.

«Чтобы не допустить в эфире нехороших выражений, я лучше этого не скажу. Самое мягкое из возможных при этом слов — это «глупость», — заключил Земан.

Ранее Земан высказал мнение, что Россия и США смогут избежать прямого военного противостояния в Сирии. Об этом писала Газета.ru.