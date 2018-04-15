Гройсман рассказал, что нужно сделать, чтобы граждане оставались работать на Украине

Киев, 15 апреля. Правительство Украины намерено провести реформу, чтобы граждане не уезжали в другие страны на заработки. Об этом сообщил украинский премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в социальной сети Facebook.

Гройсман рассказал, что необходимо сделать, чтобы граждане Украины не ездили на заработки в другие страны.

«С одной стороны, создавать рабочие места за счет инвестиций и нормальные условия жизни на Украине. С другой, обеспечивать подготовку квалифицированных кадров, чтобы люди могли найти себе хорошую работу. Предприятиям нужны профессиональные сотрудники, и они готовы платить им достойную зарплату», — заявил Гройсман.

Отмечается, что украинское правительство начало реформу профессионально-технического образования.