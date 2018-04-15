Частично обрушившееся здание в центре Москвы снесут — власти

Москва, 15 апреля. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что расположенное в центре столицы здание, где произошло частичное обрушение в воскресенье, 15 апреля, снесут.

По словам Бирюкова, частичное обрушение произошло там, где велись работы по укреплению и заглублению фундамента. Специалисты занимаются мониторингом и будет применять меры, чтобы «в последующем проводить работу по разборке этого здания».

Петр Бирюков добавил, что будут привлекать специализированную технику, которая будет осуществлять разбор здания, а также гидравлические большие ножницы, сообщает РИА Новости.

Напомним, что при частичном обрушении здания никто не пострадал. Жильцов близлежащих домов вывели, они также могли забрать свои документы. Жильцы находятся в гостинице.