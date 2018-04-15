Эр-Рияд заявил, что саммит ЛАГ осудил власти Сирии

Дахран, 15 апреля. Главы арабских государств в ходе саммита ЛАГ (Лига арабских государств) безосновательно осудили власти Сирии за якобы применение химоружия в Восточной Гуте, сообщили в Эр-Рияде. По словам главы МИД Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра, государства-члены ЛАГ требуют международного расследования «химатаки».

«Саммит ЛАГ жестко осудил применение сирийским режимом химического оружия против сирийского народа», — сказал он.

Ситуация в САР стала одной из основных тем заседания. Главы арабских стран прокомментировали ракетные обстрелы сирийских правительственных объектов коалицией во главе с Соединенными Штатами. При этом мнения участников по этому поводу разделились: Катар, Саудовская Аравия, а также другие члены ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива), как и предполагалось, ожидаемо выступили в поддержку ударов. В свою очередь, Иран, Алжир и Ливан выступили с осуждением действий коалиции США.

В субботу утром американцы и их союзники — Франция и Великобритания — нанесли ракетные удары по правительственным объектам в Сирии, которые, по их мнению, используются для производства химоружия, и которое якобы было применено в городе Дума в Восточной Гуте. Согласно сведениям Минобороны РФ, сирийская армия, используя сохранившиеся с советских времен системы ПВО, сбила 71 из 100 ракет. Президент РФ Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, при том, что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта так называемой «химатаки» в Думе, ставшей предлогом для ударов. При этом известно, что все отравляющие вещества были вывезены из САР и ликвидированы под надзором ОЗХО.

Как выяснилось, атака на мирных жителей Думы была инсценировкой. По информации постпреда Сирии при ООН Башара Джаафари, организаторы этого «маскарада» уже арестованы.