Сирия, 16 апреля. Террористы ИГ1 активизировали вылазки в Дейр-эз-Зоре после атаки США. «Нусра»*** отбила у «Тахрир Сурии» ряд населенных пунктов близ границы между Хамой и Идлибом. САА заняла ряд населенных пунктов северо-восточнее Хомса, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели боевые вылеты на юго-востоке провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели бои с радикалами к северо-востоку от Хомса; нанесли удары по зонам дислокации ИГ в Дейр-эз-Зоре; направили подкрепление на юг Дамаска; освободили населенные пункты Аль-Хамрат, Салим, Аль-Мададжин и Аль-Аламех северо-восточнее Хомса.

Сирийская свободная армия** (ССА): нанесла удары по мирному району Хомса, есть пострадавшие; обстреляла позиции САА на окраине города Даръа.

«Исламское государство»1: ударило по району Ат-Тадамун на юге Дамаска; предпринимало попытки нападения на САА в провинции Дейр-эз-Зор; организовало засаду на «Хашд Аш-Шааби» в иракской провинции Аль-Анбар.

«Джебхат Тахрир Сурия»: потеряла город Хан Шейхун и ряд деревень на юге провинции Идлиб; возобновила бои с «Тахрир Аш-Шам» на западе от Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ударам САА на севере провинции Хама; отбила у «Тахрир Сурии» город Мурек северо-восточнее Хамы.

Провинция Дамаск

Силы САР продолжили перебрасывать дополнительные подразделения к южным окраинам Дамаска. Согласно информации Twitter-канала (TomtheBasedCat), подкрепления Сирийской арабской армии (САА) стягиваются к лагерю для беженцев «Аль-Ярмук», где сконцентрированы силы «Исламского государства», а также отряды вооруженной оппозиции. Тем не менее о начале полномасштабного наступления пока объявлено не было.

Во второй половине для ИГИЛовцы попытались первыми атаковать правительственные силы, выпустив семь ракетных снарядов по кварталу Ат-Тадамун. Тем не менее достичь намеченной цели боевикам не удалось. Согласно данным новостного портала Al Masdar New, никто из мирных жителей или солдат САА не пострадал.

Провинция Алеппо

К западу от Алеппо возобновились ожесточенные столкновения между боевиками двух антиправительственных группировок — «Джебхат Тахрир Сурия» и «Хайят Тахрир Аш-Шам». Как передавал информационный портал Emaan News Center, противостояние отмечалось на подступах к городу Дарат Изза.

После полудня поступали сообщения о взрыве, прогремевшем на одной из баз юго-восточнее административного центра провинции, на которой располагались проасадовские отряды. По данным агентства новостей Rudaw Net, в небе были замечены неопознанные военные самолеты. Тем не менее официальные новостные порталы не подтверждали данную информацию.

Провинция Хомс

К северо-западу от Хомса на протяжении всего дня фиксировались интенсивные перестрелки между силами САР и группировками вооруженной оппозиции, действующими в составе коалиции «Тахрир Аш-Шам». Исламисты ударили по району Аль-Аббасия в административном центре провинции. Это привело к ранению как минимум двух мирных жителей. Интернет-портал Emaan News Center передавал, что под огнем артиллерийских дивизионов Сирийской арабской армии (САА), в свою очередь, оказались позиции исламистов недалеко от города Аль-Хула. Кроме того, позднее противники вели перестрелки в районе населенных пунктов Мадждаль, Аль-Кунейтрат и Дейрфуль, о чем сообщал военный источник в сети Twitter (Syrianow10). К вечеру стало известно, что Аль-Хамрат, Салим, Аль-Мададжин и Аль-Аламех перешли под контроль САА.

Оппозиционные источники заявляли, что во второй половине дня стороны начали вести ожесточенные бои в районе населенных пунктов Аль-Америя, Сулейм, Каба Аль-Курди, Аль-Джумакалии, в результате чего обе стороны понесли потери.

Провинция Дейр-эз-Зор

После ударов США в Дейр-эз-Зоре вновь активизировались террористы «Исламского государства». Как передавал интернет-портал Furat, связанный с ИГИЛ1, в первой половине дня радикалы террористической группировки обстреляли позиции союзников Сирийской арабкой армии (САА) недалеко от Меядина, а также попытались прорвать линии обороны правительственных подразделений в районе городов Абу Кемаль и Аль-Ашари. Тем не менее попытки боевиков не увенчались успехом. Таким образом, Вашингтон «оказал услугу» ИГИЛовцам, которые долгое время собирались с силами, чтобы нанести удар по САА. Позднее подразделения армии САР открыли ответный огонь по скрытым убежищам террористов на окраине населенного пункта Аш-Шафаа, передавало местное агентство новостей DeirEzzor 24.

Провинция Даръа

В окрестностях столицы провинции в минувшие сутки продолжились вооруженные столкновения между правительственной армией и силами Сирийской свободной армии (ССА). Как передавал информационный портал Emaan News Center, исламисты нанесли удары по укрепрайонам сил САР в квартале Сиджна, после чего сирийские войска открыли ответный огонь по опорным пунктам радикалов на окраине района Даръа Аль-Балад. Данных о потерях сторон пока не поступало.

В восточной части региона в населенном пункте Аль-Ляджат прогремел взрыв. Согласно информации Twitter-канала (jisrtv), бомба могла быть установлена террористами формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшего на верность «Исламскому государству». При взрыве погиб один из местных жителей.

Провинция Идлиб

В южной части региона в течение дня разворачивались бои между формированиями «Тахрир Аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия». По информации военного источника в сети Twitter (JAN_Violations), исламисты «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 отбили у «Тахрир Сурии» город Хан Шейхун, а также населенные пункты Таль Ас, Таль Джафар, Кафр Сиджна и Шейх Мустафа на юге Идлиба. Контрнаступление «Тахрир Сурии» успехом не увенчалось. Кроме того, боевики «Нусры» предприняли попытку штурма Маарет Ан-Нумана, предварительно обстреляв его. Напомним, ранее противники заключили временное перемирие, однако долго оно не продлилось.

После возобновившихся боев в рядах вооруженной оппозиции российские ВКС нанесли авиаудары по военным объектам «Тахрир Аш-Шам», дабы террористы прекратили столкновения, которые угрожали безопасности местного населения. Под огнем оказались позиции боевиков недалеко от населенного пункта Хубейт, передавал Twitter-канал (Syrianow10).

Провинция Хама

На севере и на юге провинции Хама не утихали ожесточенные стычки между частями Сирийской арабской армии (САА) и отрядами вооруженной оппозиции. Новостное агентство Emaan News Center передавало, что перестрелки были инициированы боевиками «Тахрир Аш-Шам». Под обстрелом оказались позиции САА у горы Абу Дарда. После этого правительственные подразделения в ответ ударили по военным объектам радикалов на окраинах населенных пунктов Кафр Зета, Акраб, Таль Хаваш и Тулюль Аль-Хамар на севере региона, а также по укрепрайонам исламистов у города Харб Нафса южнее Хамы.

В то же время отмечались бои между радикалами «Тахрир Сурии» и «Джебхат Ан-Нусры»1. По данным Twitter-канала (Syrianow10), под контроль «Тахрир Аш-Шам» перешел город Мурек.

Ирак

Террористы «Исламского государства» совершили внезапное нападение на разведывательный отряд проправительственных Сил народной мобилизации, организовав засаду в районе пустыни в провинции Аль-Анбар. В результате развернувшихся боев был убит один из высокопоставленных командиров «Хашд Аш-Шааби», передавал информационный портал Iraqi News.

Тем временем в провинции Басра прошли демонстрации в поддержку САР. Население административного центра региона вышло на улицы, осудив агрессию США, которые совместно с Великобританией и Францией выпустили 110 ракет по территории Сирии. Об этом сообщало агентство новостей RudawEnglish.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)