В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

Москва, 15 апреля. Зампред комитета Совета Федерации по обороне Евгений Серебренников сообщил, что Россия никогда не поставляла Сирии технологии двойного назначения. По его словам, новые обвинения США — очередной фейк, при этом Москва готова к новому витку санкций, хотя «хорошего здесь мало».

«Никаких двойных технологий Россия никогда не поставляла, эти заявления США — очередной фейк и обман», — сказал он, комментируя заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые «поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химоружия», передает РИА Новости.

Ранее США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по военным и гражданским объектам в Сирии. Поводом для агрессии стало якобы применение химоружия в городе Дума в Восточной Гуте. Оказалось, атака на мирных жителей Думы 7 апреля была лишь инсценировкой, использованной в качестве предлога для нанесения ударов. Как сообщил постоянный представитель САР при ООН Башар Джаафари, ее организаторы уже арестованы и выступили на телевидении с признанием.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия проводит операцию против запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ)1 с сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада. Именно РФ внесла существенный вклад в разгром террористов в Арабской республике. В результате действий Воздушно-космических сил РФ страна была освобождена от боевиков ИГ: на ее территории остались лишь разрозненные группы бандформирований, с которыми сейчас расправляются правительственные войска.

1 Организация запрещена на территории РФ.