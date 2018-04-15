Перестрелка произошла в ресторане Махачкалы, один человек погиб

Махачкала, 15 апреля. Перестрелка произошла в ресторане в Махачкале в ночь на воскресенье, 15 апреля. В результате случившегося один человек погиб, двое пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по двум статьям.

У неизвестного было при себе огнестрельное оружие. Он в ходе возникшей ссоры «с целью убийства» выстрелил в живот 40-летнему охраннику ресторана «Викинг». От полученных ранений мужчина скончался по дороге в больницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета республики.